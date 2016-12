Na ultima sexta-feira, dia 23, de dezembro, o Delegado da 14ª Delegacia Regional de Concórdia, Marcelo Nogueira, realizou um balanço das atividades até o dia 15 dezembro. Segundo as informações do delegado, mesmo com um numero reduzido de policiais, a produtividade aumentou no ano de 2016, em relação ao ano de 2015.

Entre os dados apresentados pelo delegado Marcelo Nogueira, foram registrados dez homicídios até o dia 15 de dezembro e todos eles foram esclarecidos. Em 2015 foram 13 homicídios. O número de furtos na região deve fechar 2016 com os mesmos percentuais do ano passado. Nesse ano, foram registrados 1.777, Em 2015, foram 1.812 registros na Delegacia de Polícia, segundo Nogueira. Durante este período foram registrados 13.743 boletins de ocorrência em 2016, em 2015 foram registrados 14.460 também nos municípios de abrangência.

Na oportunidade o delegado Marcelo Nogueira apresentou equipamentos adquiridos para auxiliar no trabalho dos policiais. Trata-se de quatro carabinas ponto 30, distribuídas nas delegacias da região, seis câmeras com tecnologia OCR num convenio com a Administração Municipal. A PC também recebeu de doações de empresários para compra de uma submetralhadora uma SMT, ponto 40.

Segundo ainda o delegado já há novos investimentos programados para 2017, a instalação de mais duas câmaras OCR, em outro ponto estratégico do município, sendo que em três pontas elas já estão em funcionamento; pórtico de entrada do município a ser instalado próximo a BR 153, Fragosos e Guilherme Rech; aquisição de oito rádios comunicadores digitais, dois equipamentos de rastreamento portátil, entre outros projetos que estão em andamento, para compra de computadores, impressoras para as delegacias.

No ano que vem Concórdia receberá oito policias para atuar na 14ª Delegacia Regional.

(Com informações do repórter André Krüger).