A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia atendeu dois acidentes nas ultimas 24hs. O primeiro acidente sem vítima ocorreu às 14h22 da segunda-feira dia 26, no quilômetro 141 da Rodovia SC-283, próximo da Linha Ipiranga, no município de Seara/SC. Trata-se de uma colisão traseira, envolvendo um caminhão M.Benz/1420 de Concórdia/SC, conduzido por um homem de 23 anos, que escapou ileso, e um VW/Gol de Seara/SC, conduzido por uma mulher, de 25 anos, que escapou sem ferimentos. Neste acidente houve danos materiais de pequena monta no automóvel.

O outro acidente atendido pela PMRv de Concórdia ocorreu às 22h30 no quilômetro 31 da Rodovia SC-473, próximo ao acesso ao Frigorifico Globo Aves, no município de Lindóia do Sul/SC. Trata-se de uma saída de pista seguida de tombamento, envolvendo um veículo motocicleta Honda/CG 150 do município de Concórdia/SC, conduzido por um homem de 19 anos, que teve ferimentos leves. Neste acidente houve danos materiais de pequena monta na motocicleta.

(Com informações do repórter André Krüger).