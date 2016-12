Ao que tudo indica, o técnico Paulo César de Oliveira será anunciado como o novo técnico da Seleção Brasileira de Futsal. Com isso, Morruga, que é treinador da Associação Concordiense de Futsal, será anunciado como auxiliar técnico nesta comissão. A informação foi apurada pelo repórter José Roberto Rodrigues através dos meios esportivos, no centro do país. Ainda não haveria uma data para a confirmação dessa nova comissão técnica.

A possibilidade de Morruga vir a ser o auxiliar técnico na Seleção Brasileira principal foi ventilada pela reportagem da Rádio Aliança ainda no mês de novembro. Informações extra-oficiais dão conta de que já haveria um pré-contrato entre PC de Oliveira e a Confederação Brasileira de Futsal, que vai gerir o time brasileiro de futsal.

PC de Oliveira assume no lugar de André Bié, que está como interino no cargo, que ficou vago após a saída de Serginho Schiochet, tão logo o time brasileiro foi eliminado no Mundial.