Entidade espera apoio maior por parte do Poder Público, no próximo ano.

A Associação de Pais e Amigos da Natação, Apan, espera aumentar o rol de conquistas para o ano de 2017. Para isso já está costurando um apoio maior do poder público e de empresas parceiras ao projeto, visando a próxima temporada.

Em entrevista ao repórter José Roberto Rodrigues, o técnico da Apan, Gerson Agnes, destaca que neste ano, mesmo com um orçamento mais curto, em função do período eleitoral - que vedou o repasse de recursos da Prefeitura, a Apan obteve conquistas importantes e conseguiu participar de campeonatos em nível estadual e nacional. "Tivemos uma renovação bastante grande. Com a falta de recursos, tivemos que nos concentrar na ascensão da base, já que não conseguimos manter alguns atletas", diz.

Para o próximo ano, o objetivo é ter um apoio financeiro maior e continuar obtendo conquistas em eventos da Fesporte e em campeonatos alternativos, além de congregar mais pessoas para o projeto da Apan, finaliza Agnes.