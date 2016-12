Instituição busca iniciar a construção da nova sede do IGP e reforma do Colégio Olavo, para o próximo ano.

A Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia está programando para os primeiros meses de 2017 a inauguração de pelo menos mais duas obras na região de abrangência do órgão. Uma delas é a escola modelo, que está sendo construída no município de Irani, e que segue os mesmos moldes do educandário, que foi construído e já está em funcionamento em Piratuba. A outra obra é a revitalização da SC 355, entre Concórdia e Jaborá.

A construção da escola modelo de Irani iniciou em 2014, ao investimento de R$ 8 milhões. Já a SC 355, teve a revitalização retomada nos últimos meses por uma outra empresa, cujo investimento aplicado é de mais de R$ 30 milhões nos mais de 20 KM da rodovia.

Em entrevista ao Jornal da Manhã da Rádio Aliança, o secretário-executivo da ADR Concórdia, Wágner Bee, destaca que uma das metas para os próximos 12 meses é a reforma e melhorias do Colégio Olavo Cecco Rigon. Além dessa, também está na pauta a construção de uma nova sede para o IGP e IML. Sobre esse assunto, Bee adianta que "em outubro conversei com o secretário-adjunto da Segurança Pública. ele me disse que um projeto está em fase de construção, mas de uma forma adequada. Não estamos deixando de correr atrás e vamos continuar insistindo nisso", afirma.