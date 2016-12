Veículo foi localizado, abandonado, no bairro Sunti.

A Polícia Militar de Concórdia localizou uma motocicleta com registro de furto. O veículo estava abandonado no bairro Sunti. Por volta das 9h, os policiais avistaram o veículo e em inspeção verificaram que o mesmo havia sido furtado no dia 23 de dezembro. A motocicleta apresentava sinais de que havia passado por ligação direta. A mesma foi entregue na Central de Polícia Civil de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).