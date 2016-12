Parte da cidade de Concórdia está com o abastecimento de água comprometido nesta terça-feira, dia 27. Conforme nota da Casan, o motor de uma das estações de Recalque de Água Tratada acabou se desligando durante a noite. De acordo com a companhia, o problema já foi solucionado e o reabastecimento de água será gradativo. A previsão de normalização do sistema está previsto para esta quarta-feira, dia 28. As localidades afetadas por esse problema são parte do São Cristóvão, Parque de Exposições, Imigrantes e Liberdade, que também congregam os loteamentos Portinari I e II, Morro do Merlo, Zamprogno, Bem Viver, Jardim Europa e Vale dos Pinheiros.