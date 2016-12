Em entrevista ao Jornal da Manhã desta terça-feira, o prefeito Claudirlei Dorini avaliou os quatro anos de gestão em Piratuba. Ele destacou obras e resultados alcançados pela Administração que encerra neste dia 31, com o vice-prefeito, Mauri Lenhardt.

Dorini lembrou de obras como a construção de um Parque de Eventos, uma Praça e pavimentações. “Foram obras importantes como a Praça do Ferroviário, na entrada da cidade, o Parque de Eventos que já abrigou grandes eventos como o Rodeio Nacional de Campeões e Festa do Agricultor, asfalto em 18 ruas, a revitalização da Avenida, além de ligação asfáltica em comunidades do interior”, relatou o prefeito.

Ele também destacou os avanços da Educação e do Turismo e listou os equipamentos adquiridos para a Agricultura e Saúde no município. “Nossa Educação se destacou no Estado, com notas do IDEB que deixaram Piratuba entre as melhores. No Turismo, recebemos dois Troféus Beto Carrero de Excelência, entregamos na Companhia Hidromineral, um complexo totalmente coberto, com piscinas novas. Também estamos concluindo obras de reformas e revitalizações no balneário”, pontuou Dorini. “Para a Agricultura e Obras adquirimos vários equipamentos e máquinas e na Saúde, além de manter os atendimentos e convênios, também renovamos a frota de veículos que transportam pacientes para maiores centros”, lembrou.

(Com informações do repórter André Krüger)