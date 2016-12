O presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Mauro Mendes, relatou as ações do Legislativo no ano de 2016, em entrevista coletiva realizada na manhã desta terça-feira.

Dentre os assuntos levantados, Mendes destacou a devolução de recursos para a Prefeitura. “Enquanto muitas casas Legislativas trabalham no limite, nós estamos devolvendo mais de R$ 723 mil, isso através de um plano de economia que estabelecemos. É um trabalho de responsabilidade e respeito com a Lei e com a comunidade”, comenta.

O presidente da Câmara também falou sobre a atuação do Legislativo nestes dois anos em que conduziu a casa e ressaltou o número de proposições do período. “Outro fator relevante é a atuação da nossa casa. Tivemos alguns embates de ordem política partidária, mas o bom de tudo é que quando se pensou em Concórdia, fomos todos juntos e prova disso são os números destes dois anos. Entre indicações, projetos de Lei, projetos complementares e outras reivindicações protocoladas, tivemos mais de 1.600 proposições nos dois últimos anos”, detalhou. “E é preciso destacar que somos a 8ª Câmara mais enxuta de Santa Catarina, entre gastos e pessoas. Poderíamos, por Lei, investir até 7% do orçamento no ano, mas utilizamos apenas 2,52% e mesmo assim estamos entre os mais atuantes”, pontuou Mendes.

Ele também falou que sai de cabeça em pé. “A gente sempre buscou oferecer uma política honesta para a população, buscamos também, um aprendizado com pessoas mais experientes, e elas me deram suporte e firmeza para que eu realizasse meu trabalho. Saio de cabeça em pé e neste momento me resta agradecer, pois hoje Concórdia está entre as melhores do Brasil, e nós participamos desta conquista”, destacou. “A política se faz de duas formas, a de gritarias, embates e teatros, ou com diálogos, comprometimento e respeito. Eu escolhi a segunda opção e fui presidente duas vezes. Talvez por isso não fui eleito novamente, pois algumas pessoas achavam que eu ia fazer um alvoroço na tribuna, mas preferi a política de resultados para a comunidade. O tempo vai dizer se eu estava certo e se fui bom ou não”, finalizou o presidente.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)