Ação ocorreu enquanto a vítima pagava a conta no caixa do estabelecimento.

Um fato inusitado ocorreu nesta terça-feira, em Concórdia. Uma idosa teve as compras furtadas. Porém, a ação ocrreu dentro de um supermercado e o ladrão foi flagrado pelo sistema de videomonitoramento do mercado. A idosa, de iniciais, I.T.G.B, 66 anos, explicou em seu boletim de ocorrência para os policiais na Central de Polícia, que havia realizado compras em um mercado no valor de 286,00 e deixou as referidas compras dentro do carrinho que ficou na frente dos caixas, enquanto pagava a conta. Isso não durou mais de dois minutos. Ela relatou que, quando foi apanhar as comprar, elas haviam sumido.

Imagens das câmeras de vigilância do estabelecimento filmaram a ação de um homem, que percebeu a distração da idosa e levou o carrinho com as compras. As imagens foram repassadas para a Polícia Civil para investigar o o fato.

(Com informações do repórter André Krüger).