Um homem de 20 anos foi preso por tentar vender motocicleta com registro de furto pela internet. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira, dia 27, em Concórdia. A Polícia Militar descobriu o caso ao abordar o suspeito que estava com uma motocicleta, circulando pelo centro. Por se tratar de uma figura conhecida da PM, os policiais sabiam que o condutor não tinha CNH para conduzir a moto e tentaram a abordagem. Ao perceber a proximidade dos policiais, o condutor da moto adentrou com a mesma no estacionamento da BRF, na contramão de direção. Ele abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé, sendo abordado e preso em flagrante mais tarde pela PM.

Durante averiguação, constatou-se que o suspeito estava tentando vender a moto através da rede social, Facebook. Ele foi conduzido até a Central de Polícia Civil, onde também foi entregue a motocicleta.

(Com informações do repórter André Krüger).