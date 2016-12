Dezembro significa o melhor mês para vendas no comércio brasileiro, em Concórdia não é diferente em especial na última semana antes da celebração do Natal. A CDL Concórdia avalia como positiva a data que movimentou os estabelecimentos dos mais diferentes segmentos.

Para atender as necessidades dos consumidores e ampliar os resultados o comércio concordiense esteve atendendo desde o dia 16 de dezembro em horário estendido. Segundo análise do presidente da entidade, Moacir Zat, os concordienses não deixaram de presentear, porém gastaram menos do que no ano passado em torno de R$450 com todos os presentes, uma variação de R$50 a R$80 em cada item. “A meta foi atender bem e não deixar ninguém sem presentes, o maior movimento foi na sexta-feira, do dia 23, na qual realizamos o último sorteio da campanha Eu Quero Prêmios CDL com o sorteio de 1 carro 0 km e mais 5 vale-compras de R$400 e na véspera de Natal no dia 24. Muitas pessoas deixaram para a última hora o que é comum entre os brasileiros que neste ano pesquisaram mais devido ao cenário econômico”.

Em relação as informações repassadas pelo Banco de Dados do Serviço de Proteção ao Crédito o SPC da CDL Concórdia, no período de 16 até 24 foram realizadas 10.553 consultas, 28% a mais do que o mesmo período do ano passado. “Esse é um bom resultado pois fechamos até agora 24.963 consultas no mês, mais de 8% de elevação em comparação com dezembro de 2015 o que demonstra que o consumidor não está apenas optando pelo pagamento à vista, o a prazo tem sido a preferência em especial na compra de bens duráveis como eletrodomésticos, eletrônicos e móveis. Esperamos sinalizar até o final de dezembro uma boa recuperação nas vendas do varejo”.

Após a celebração natalina, a partir desta segunda-feira (26/12), inicia o período de troca dos presentes, que igualmente é uma excelente oportunidade de vendas. “O Natal passou e muitas pessoas foram as lojas neste início de semana para trocar os presentes. Alguns trocaram por que não serviu, outros pela cor ou pelo modelo, sendo que as trocas só são obrigatórias em caso de defeito ou se for uma política da loja. Roupas e calçados são geralmente os produtos mais trocados”, comenta Zat.

E com as compras de Natal garantidas, os consumidores devem aproveitar essa semana para adquirir os itens da ceia de ano novo. “O ano novo está chegando e muitos clientes devem procurar as roupas brancas e acessórios o que é ótimo para os lojistas. No caso dos supermercados a venda deve ser ainda melhor. É um excelente período para nós supermercadistas, a lista de compras geralmente é grande, os setores mais procurados para a ceia geralmente é o açougue, perecíveis, frutas e bebidas. E como é de costume muitas pessoas devem deixar as compras no supermercado para a última hora, assim como foram as compras do Natal”, destaca o dirigente.

A maior procura incide nos alimentos que compõem a ceia de ano novo como bacalhau, peru, frango, carne suína e de gado, legumes, frutas, sem esquecer as bebidas, como vinho, espumante, cerveja e refrigerantes. Para muitos consumidores, a ceia de réveillon deve sair mais em conta que a de Natal. Nos últimos dias, para comprar os produtos das ceias de fim de ano, alguns supermercados reduziram os preços desses artigos sazonais para acabar com os estoques. É o caso de produtos como o peru, tender, chester e dos espumantes.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)