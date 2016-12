A Prefeitura de Arabutã recebeu nesta semana três tratores agrícolas traçados para reforçar os atendimentos aos agricultores do Município. O investimento foi de R$ 324 mil. Os recursos são de emendas do deputado Valdir Colatto (PMDB) e dos senadores Dalírio Beber (PSDB) Dário Berger (PMDB).

Os equipamentos devem ser entregues aos agricultores pelos próximos gestores que assumem a partir de 1º de janeiro.

De acordo com o prefeito Jackson Patzlaff a intenção é ajudar as associações de agricultores do Município que prestam um excelente trabalhos aos produtores. “Estamos concluindo o mandato e mantendo o incentivo aos nossos agricultores que são fundamentais para a economia da cidade”, lembra.

Patzlaff ressalta que nos últimos anos a agricultura foi uma das prioridades do Governo Municipal com diversos trabalhos desenvolvimento para manter as estradas em condições de tráfego; investimentos em equipamentos para facilitar a manutenção dos agricultores no campo e incentivo na diversificação da produção.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Arabutã).