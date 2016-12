Idoso é assaltado e agredido dentro de casa no Arvoredo

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Voluntários foram acionados para atender uma ocorrência de agressão a um senhor de 71 anos. O fato foi registrado na casa da vítima, na rua Leônidas Fávero, bairro Arvoredo. No local foi costatado que a vítima foi agredida em um assalto.

Odair Vivan, de 71 anos, estava em casa sozinho quando dois homens chegaram no local dizendo que queriam comprar um terreno. Eles entraram na casa da vítima e anunciaram o assalto. Os dois assaltantes agrediram o idoso na face e cabeça com corunhadas de um revólver 38. O proprietário da casa foi amarrado com um fio e o próprio cinto. Quando ele conseguiu se soltar chamou por socorro e os vizinhos chamaram a Polícia Militar e os bombeiros.

Segundo informações, uma terceira pessoa teria dado suporte aos bandidos, pois câmeras de monitoramento flagraram a a saída dos meliantes da residência. Ainda o que foi apurado pelo jornalismo da Aliança, os bandidos levara uma aparelho celular e R$ 3.000,00 em espécie. A PM está verificando as câmeras de monitoramento para tentar localizar os suspeitos.

(Com informações do repórter André Krüger)