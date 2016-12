A região do Alto Uruguai Catarinense foi alvo de ladrões de bancos. A ação ocorreu por volta das 2h da madrugada desta quarta-feira, dia 28, no agência do Banco do Brasil, em Presidente Castello Branco.

Conforme informações, pelo menos cinco pessoas participaram da ação. Eles estavam em um Honda Civic, cor cinza, e um Fiat Strada. Informações não confirmadas dão conta de que um Fiat Pálio, também poderia estar envolvido nesta ação. Os bandidos explodiram um caixa eletrônico e levaram o dinheiro. A quantia não foi informada. Em outro terminal, a dimanite não explodiu e está ativa. O Bope de Florianópolis foi acionado para fazer o desarme dessa dinamite.

A agência bancária fica no porão de uma residência, no centro de Castello Branco. A ação dos bandidos foi percebida pelos moradores.

A Polícia Militar de toda a região está fazendo rondas para tentar localizar os suspeitos.

(Com informações do repórter André Krüger).