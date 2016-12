Uma pessoa chegou a ser rendida durante a ação dos bandidos que explodiram um caixa eletrônico, em Presidente Castello Branco, na madrugada desta quarta-feira, dia 28. O fato chegou até ao conhecimento da reportagem da Rádio Aliança, através de uma ouvinte e testemunha, que foi entrevistada pelo repórter André Krüger.

Uma moradora, que não quis se identificar, diz que o marido, que havia saído naquele horário para trabalhar, se deparou com a cena, foi rendido pelos bandidos e obrigado a deixar no chão, nas proximidades do banco. Ele permaneceu deitado durante toda a ação. Ele não sofreu ferimentos. Conforme relato dessa moradora, os bandidos também teriam levado o veículo da vítima, um Fiat Pálio, de cor vermelha, para empreender fuga sentido Concórdia, através da comunidade de Caravággio.

A explosão foi por volta das 2h em um dos caixas da agência do Banco do Brasil de Presidente Castello Branco. Um outro terminal também sofreu tentativa de explosão, porém a bomba de dinamite não foi acionada e está no local, que permanece isolado até a chegada do Bope de Florianópolis para fazer o desarme.