O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o Bope, deve chegar em Presidente Castello Branco por volta das 11h desta quarta-feira, dia 28. A missão do grupo é desativar a dinamite que não explodiu em um dos terminais de caixa eletrônico do Banco do Brasil, que sofreu a ação de bandidos durante a madrugada desta quarta-feira. O grupo vem de Florianópolis.

Neste momento, as imediações da agência do Banco do Brasil de Presidente Castello Branco, que teve um dos caixas eletrônicos explodido e furtado, está isolado e policiais de toda a região estão no município e fazendo buscas pelo interior para tentar localizar pistas sobre o grupo.

Conforme relatos de moradores ao jornalismo da Rádio Aliança, após explodir o caixa eletrônico e levar o dinheiro, o grupo fugiu sentido Concórdia, através da comunidade de Caravággio, Tiradentes passando ou por Pinhal ou por Barra do Tigre/Barra Bonita.

O grupo, inicialmente composto por cinco elementos, estava fortemente armado e com macacões azuis e usavam toucas balaclava. Um Honda Civic e um Fiat Pálio na cor preta foram usados pelos bandidos. A PM localizou até miguelitos (foto) em uma rua próxima, possivelmente, jogado pelos ladrões para atrapalhar uma eventual perseguição.