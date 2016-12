Jovem que mora na casa onde fica a agência do Banco do Brasil, relata momentos da ação dos bandidos

O adolescente João Trojam, de 14 anos, que reside com a família na casa onde fica a agência do Banco do Brasil, que teve um caixa eletrônico explodido nesta madrugada em Presidente Castello Branco, conta que o susto e a tensão da família foram grandes com a ação dos bandidos.

Ele relatou ao repórter André Krüger, que foi possível sentir a casa tremer e que a família se reuniu para rezar. “Estávamos em sete pessoas em casa. Ouvimos o barulho do vidro quebrando, aí fomos até a janela e vimos os homens de macacão, encapuzados e com armas. Ligamos para a polícia e nos reunimos para rezar, pedindo proteção”, relata Trojam. “Tremeu toda a casa. Acredito que não mexeu na estrutura, vimos apenas algumas lajotas soltas”, detalha ele.

Sobre o caso:

Esta ação movimentou o setor policial na madrugada desta quarta-feira. Por volta 02h bandidos explodiram caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Os bandidos tentaram furtar dinheiro de dois caixas eletrônicos, mas apenas um explodiu. A polícia faz buscas pela região e aguarda uma equipe do BOPE de Florianópolis para desativar uma dinamite que não explodiu na agência.

Com informações do repórter Cristiano Mortari.