Nome de secretária estaria bem encaminhado com sugestão do Partido Progressista

Palacianos informam que PP poderia ficar com a saúde na gestão Pacheco

Há menos de uma semana para a posse de Rogério Pacheco e Edilson Massocco na Prefeitura de Concórdia, nos bastidores a expectativa é grande em relação aos nomes para compor o novo governo que assume no próximo domingo.

As indicações para a secretaria de Saúde, pela estrutura e importância é uma das mais aguardadas. Nos últimos dias vários nomes surgiram e, cresce a possibilidade de que o Partido Progressista possa ficar com a indicação. Nos bastidores, dos nomes possíveis, Marcia Magro – que atuou na secretaria de Saúde de Joaçaba poderia ser a indicada para assumir como secretária. Márcia é esposa do candidato a vereador pelo PP, Marcos Magro.

Outro nome que surge para a Secretaria de Saúde do novo governo é o de Grace Simioni Menegat que poderia assumir como Diretora de Saúde. Grace é farmaceutica e tem experiência como responsável pela Policlínica no governo do prefeito João Girardi.