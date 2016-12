O vereador eleito de Concórdia, Closmar Zagonel, do PMDB, defende que o parlamenta reeleito na última eleição, Jaderson Miguel, do PSD, seja o novo presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, na próxima Legislatura, que inicia no dia primeiro de janeiro. Além de defender Jaderson, Zagonel critica o futuro colega parlamentar pelo fato deste não querer o comando da Casa de Leis concordiense. A afirmação foi feita durante entrevista ao Mesa Redonda desta quarta-feira, dia 28, no estúdio da Rádio Aliança.

No domingo, dia primeiro, na primeira sessão da nova Legislatura, acontecerá a eleição do novo presidente da Câmara de Vereadores. Para Zagonel, pelo fato de Jaderson Miguel ter sido o mais votado da coligação, ele deveria ser pelo menos o candidato à presidência da Mesa Diretora. "O vereador Jaderson Miguel tem o meu apoio só se ele for o presidente. Ele tem os sete votos necessários para isso (...) Se pode ser presidente, por que não quer ser", pontua.

Por outro lado, Zagonel diz que Jaderson estaria rejeitando essa possibilidade. "Ele me disse que não quer ser o presidente. Eu nunca vi disso! É a primeira vez na história que eu vejo um vereador dizer que não quer ser opresidente. Além de ter um salário 50% maior, tem a chance de aparecer e se destacar para a sociedade", observa.

Nas entrelinhas, a afirmação de Zagonel deixa a entender de que poderia haver um acordo já pré-estabelecido em que Jaderson Miguel, do PSD, poderia ser o vice-presidente da Câmara de Vereadores. A presidência ficaria com o vereador reeleito Artêmio Ortigara, do PR. "Dizem que já há um entendimento. Um acordo! Vou tomar minha decisão no domingo. Porém, acho que essa mesa deveria ser eclética. Faltou diálogo", diz. Ainda sobre esse possível acordo, Zagonel enfatiza que "a lógica de um vereador é respeitar os suplentes e os que foram candidatos juntos. Ninguém se elege sozinho. Ele teria que fazer uma reunião para explicar. Agora quando se toma uma decisão isolada e dizer três dias depois da eleição que estava tudo definido, é uma traição", alfineta Zagonel.

Primeira proposição

Closmar Zagonel vai para o quarto mandato como vereador em Concórdia. Em entrevista ao Mesa Redonda, ele diz que pretende apresentar um Projeto de Lei para que o vereador mais votado em uma eleição municipal seja automaticamente o presidente da Câmara de Vereadores. "É uma situação que sempre gera polêmica (...) O objetivo é evitar negociatas e esse diz que me diz. Desta forma, também vai refletir na vontade do eleitor", destaca.