Testemunhas teriam visto carros fugindo no sentido Caravággio, interior de Concórdia, na madrugada

De acordo com o tenente coronel Sérgio Vargas, a Polícia Militar de Concórdia e de Presidente Castello Branco seguem com as buscas na região. Moradores teriam visto três carros seguindo, ainda na madrugada, para a comunidade de Linha Caravággio, interior de Concórdia.

Os veículos que possivelmente foram utilizados na ação dos bandidos que explodiram um caixa eletrônico no Banco do Brasil de Presidente Castello Branco, são um Honda Civic, uma Fiat Strada e um Fiat Pálio, este último pertencente a um morador que foi rendido, quando se deslocava para o trabalho. “São informações que estão sendo averiguadas, mas orientamos a população que, caso notem alguma movimentação estranha aqui ou na região, entre em contato com a polícia”, solicita Vargas.

Ele comenta que ainda aguarda a equipe do BOPE de Florianópolis, que está a caminho para fazer a retirada do explosivo que não explodiu. “Estamos acompanhando o caso desde a madrugada. A primeira providência foi a retirada dos moradores da casa, pois ainda há um explosivo que não foi detonado e que precisa de policiais especializados para desativar”, destaca o tenente coronel.

Sobre o caso:

Por volta 02h desta quarta-feira, bandidos explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil em Presidente Castello Branco. Eles tentaram furtar dinheiro de dois equipamentos, mas apenas um explodiu. Uma pessoa que passava pelo local e seguia para o trabalho, chegou a ser rendida, mas não sofreu ferimentos. O valor levado ainda não foi contabilizado. A polícia continua mobilizada e faz buscas na região.

Com informações do repórter Cristiano Mortari.