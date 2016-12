Policias do BOPE de Florianópolis chegaram às 11h em Presidente Castello Branco para desativar o explosivo que não funcionou durante a ação de bandidos na madrugada desta quarta-feira. Os ladrões tentaram furtar dinheiro de dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil, mas explodiram apenas um.

Duas equipes já estão no local e informaram que farão a retirada do explosivo de dentro da agência para avaliar as condições do material e somente depois, um novo procedimento será realizado. O explosivo poderá ser detonado pelos policiais.

Sobre o caso:

A Polícia Militar da região segue fazendo buscas e até o momento ninguém foi encontrado. Informações de moradores dão conta de que por volta das 02h, bandidos encapuzados e armados explodiram um caixa eletrônico na agência do BB. Eles teriam fugido com um Honda Civic, um Fiat Pálio e uma Fiat Strada no sentido Linha Caravággio, interior de Concórdia.Uma pessoa que passava pelo local e seguia para o trabalho, chegou a ser rendida, mas não sofreu ferimentos.

Com informações do repórter Cristiano Mortari.