Sem Explosão: BOPE retira explosivo do Banco do Brasil em Castello Branco

Os policiais do Esquadrão de Bombas do BOPE (Batalhão de Operações Especiais), de Florianópolis, retiraram o explosivo que permanecia dentro do Banco do Brasil de Presidente Castello Branco. A agência foi alvo de bandidos que arrombaram o local e explodiram um dos caixas eletrônicos, na madrugada desta quarta-feira. A intenção dos ladrões era levar dinheiro de dois caixas, porém um dos explosivos falhou.

O material recolhido pelos policiais foi levado para a capital catarinense onde uma perícia será feita. “Eram duas cargas explosivas, com material utilizado para explodir rochas em pedreiras. Acreditamos que esta que retiramos, era de baixa qualidade e por isso a carga explosiva não foi acionada. Vamos levar até o batalhão em Florianópolis para avaliar e inutilizar o que sobrou”, relata o soldado Willian, do BOPE, que fez a retirada do explosivo.

O soldado também comenta que a carga era de grande poder de destruição. “Uma carga de explosivo como esta, se colocada em locais específicos, pode causar grandes danos. Poderia ter levado o prédio abaixo se o explosivo atingisse alguma parte estrutural. Pessoas em uma área de 50 ou 100 metros poderiam sofrer lesões graves com a explosão”, destaca Willian.

Ainda de acordo com Willian, após análise do artefato, a polícia especializada levanta informações que podem nortear uma linha de investigação. “Alguns componentes deste material têm marcações e algumas características específicas que podem levar à origem dos explosivos. Isso pode nos dar uma linha de investigação”, explica o soldado.

Mais sobre o caso:

Bandidos explodiram um caixa eletrônico do Banco do Brasil em Presidente Castello Branco por volta das 02h desta quarta-feira. Uma pessoa que passava pelo local e seguia para o trabalho, chegou a ser rendida, mas não sofreu ferimentos. O valor levado ainda não foi contabilizado. A polícia continua mobilizada e faz buscas na região.

Com informações do repórtes Cristiano Mortari.