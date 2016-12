O prefeito reeleito em Jaborá, kleber Nora, anunciou nesta quarta-feira à tarde, os nomes que vão ocupar as secretarias do governo a partir de 2017. A equipe permanece com secretários da atual Administração e terá novidades na Educação e na Agricultura.

Nora vai manter a mesma estrutura administrativa da gestão atual, com sete secretarias. “A população aprovou nossa forma de trabalho, o resultado da eleição mostrou isso, então vamos manter as secretarias e teremos poucas mudanças”, explica o prefeito.

Na Secretaria de Administração, permanece a atual secretária, Claudia Corradi Toniello. No Planejamento e Finanças o prefeito também segue com o mesmo nome, que é Adriane Pavan Nora. Na Saúde, permanece a secretária Vanice Águita Corradi Beber. Na pasta da Assistência Social, continua Magda Pretto Poyer e na Secretaria de Obras e Infraestrutura, Luiz Guimarães Borges segue no comando dos trabalhos.

As novidades estão na Educação, que será conduzida por Rodimar Rafaeli e na Agricultura, que terá Eduardo Luiz Mauro no comando.

Com informações do repórter Cristiano Mortari.