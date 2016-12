A Polícia Militar de Concórdia abordou três homens por furto a estabelecimento comercial. O fato foi regisgtrado na noite da terça-feira, dia 27, na Marechal Deodoro. Conforme informações, os três entraram em um estabelecimento. Um deles subtraiu um aparelho celular e uma garrafa de cerveja. O proprietário do estabelecimento percebeu a ação e pediu a devolução do celular, o que foi feito pelos elementos. Em ato contínuo, eles evadiram-se do local. Todos eles foram localizados através de rondas da PM e um deles assumiu a autoria do furto. Todos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.

(Com informações do repórter André Krüger).