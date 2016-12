A chuva torrencial e volumosa voltou a provocar transtornos em Concórdia. No meio da tarde desta quarta-feira, dia 28, alagamentos voltaram a ser registrados na Capital do Trabalho por causa do mau tempo. O volume de água do rio dos Queimados subiu, mas não saiu da calha.

O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foI acionado para atender chamados em quatro pontos de alagamentos. Um deles na 29 de Julho, defronte ao Mercado 29. Outro no cruzamento da Luiz Delfino com a Marechal Deodoro, Dr Maruri (defronte a rodoviária) e Eugênio Novelo. Nesta via, os bueiros entupiram e a água invadiu quatro terrenos, fazendo com que um muro caísse.

No último dia 21, uma chuva de 50mm provocou transtornos na Capital do Trabalho, em 40 minutos de precipitação.