Técnico vai atuar no Flores da Cunha, RS. Piratuba já busca novo treinador

O técnico Paulo Boff não é mais o treinador do Termas de Piratuba Futsal. Ele confirmou nesta quarta-feira que vai integrar a equipe do Flores da Cunha, RS, antigo Juventude Futsal. O time vai disputar o Estadual da Série Ouro e a Liga Nacional. Ele destaca que recebeu o convite e a questão da proximidade com a família pesou na decisão.

Boff já havia sido anunciado pela diretoria da AEP, como treinador de Piratuba para a temporada de 2017, porém ele recebeu a proposta do Flores da Cunha e optou pela cidade gaúcha, por estar mais perto de casa e pela oportunidade de disputar a Liga Nacional. “São fatores que pesaram. Aqui estou perto de casa, da família e também terei a oportunidade de estar na Liga, que é o que todo profissional almeja”, comenta ele.

O treinador também destaca que a AEP deu visibilidade ao trabalho. “Eu só tenho a agradecer a AEP, a diretoria, administradores, jogadores e a torcida de Piratuba. A equipe me deu respaldo e visibilidade e isso contribuiu para eu chegar em um time de Liga Nacional. Desejo muito sucesso para o Piratuba e sei que o time vai continuar crescendo”, agradeceu Boff.

O presidente da AEP, Tarcisio Wolfart informa que já está em contato com alguns nomes e destaca a passagem de Boff por Piratuba. “Ele fez um bom trabalho aqui, tanto que ficaria conosco. Mas entendemos que para ele é uma oportunidade, vai estar na Liga Nacional. Desejamos sucesso ao Paulo e ficamos felizes por saber que a AEP foi vitrine para o técnico”, comenta. “Agora nossa função é acertar com outro nome. Já estamos trabalhando neste sentido, fizemos alguns contatos e em breve acredito que teremos um novo profissional para comandar o time”, adianta Wolfart.

Vitrine: O goleiro Dudu e o fixo Nícolas, que jogaram pela AEP em 2016, também foram contratados pelo Flores da Cunha, recentemente.