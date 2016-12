O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia orientam que vítimas de capotamento não podem ser removidas do veículo, sem um auxílio especializado dos socorristas. A dica é do comando da corporação e vem a calhar, já que nesta semana um veículo tombou no Santa Cruz, com duas pessoas no interior. Na ocasião, populares teriam tentado desvirar para retirar as duas pessoas, o que não é recomendado para esses casos.

Em entrevista à Rádio Aliança, o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, Lauri Hermann diz que, nesses casos, é necessário estabilizar o veículo para que ninguém se machuque, caso ele venha a virar. Esse trabalho é feito por socorristas especializados e foi utilizado no resgate da última segunda-feira, dia 26. "Nesse caso, ela estava com uma fratura no braço esquerdo e como o veículo estava lateralizado no lado esquerdo, caso alguém soltasse o cinto, ela viria a cair sobre o braço fraturado, aumentando ainda mais a lesão", explica o comandante. Finaliza que o melhor a se fazer é chamar o socorro nesses casos.

No acidente da segunda-feira, dia 26, a motorista sofreu fratura no braço esquerdo e a criança, que estava na cadeirinha, não se feriu.

(Com informações do repórter André Krüger).