Mais dois municípios do Alto Uruguai Catarinense foram beneficiados com recursos de emenda parlamentar do deputado federal, Celso Maldaner, do PMDB de Santa Catarina. Os recursos foram liberados na última semana. Arabutã foi beneficiada com R$ 49.170 do Ministério das cidades. Já Ipumirim foi contemplada com R$ 138.589,42, do Minstério da Agricultura, `Pecuária e Abastecimento.

No total, 21 municípios foram beneficiados. O montante repassado ultrapassou os R$ 4 milhões.