A Prefeitura de Arabutã terá um valor extra para começar o ano de 2017 atendendo a população na área da saúde. O prefeito Jackson Patzlaff recebeu nessa semana a confirmação do repasse de R$ 346 mil. O recurso vem do Governo Federal através de emendas parlamentares e está na conta da Administração Municipal.

O valor foi garantido pelos deputados Valdir Colatto, Ronaldo Benedet e Ângela Albino. “Estivemos mantendo contato permanente com os deputados que defendem Santa Catarina em Brasília. Fizemos algumas viagens para a capital federal no ano. Estou satisfeito com o resultado. É mais saúde à população de Arabutã”, destacou.

De acordo com Patzlaff, em 2016 foram investidos cerca de R$ 5 milhões para atender as demandas da saúde em Arabutã. São investimentos na contratação de profissionais, compra de medicamentos, renovação da frota e estrutura física. Além disso, dinheiro investido para manutenção do atendimento no Hospital da cidade com plantão 24 horas.

O prefeito explica que o dinheiro que vai ficar em caixa (R$ 346 mil) poderá ser investido pelos novos gestores a partir de janeiro em qualquer área da saúde, inclusivo com folha de pagamentos. “Estamos concluindo o mandato e garantindo recursos para continuar com o excelente trabalho desenvolvido pelos nossos servidores”, reiterou.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Arabutã)