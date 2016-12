A Polícia Militar Rodoviária de Concórdia realizou uma abordagem de um veiculo por volta das 09h da terça-feira dia 27, no quilômetro 36, Rodovia SC-283, na comunidade do Rio Engano, município de Itá/SC. A guarnição parou um automóvel VW/GOL CL com placas de São José/SC, conduzido por um homem de 39 anos, tendo como passageiro outro homem de 44 anos, sendo que no interior do automóvel foram localizados vários petrechos utilizados para a captura e transporte de aves silvestres (rede para captura, alçapão, caixa para transporte), bem como uma ave conhecida como “Trinca-ferro” (Saltator maximus) presa numa gaiola.

Em diálogo, o condutor do veiculo assumiu a posse do material e da ave, porém não apresentou documentos dos petrechos, tampouco qualquer tipo de autorização para a captura de aves nativas para fins científicos. Sendo assim, o condutor e o automóvel, bem como os petrechos e a ave, foram encaminhados à Polícia Militar Ambiental de Concórdia, onde foram tomadas as devidas providências legais.

Ainda, durante levantamento de informações, foi constatado que o passageiro do automóvel possui um mandado de prisão ativo, expedido pela Comarca da Capital, em 17 de fevereiro de 2016. Diante do fato, o mesmo foi conduzido ao Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger)