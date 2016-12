Além dos problemas na área central de Concórdia, a chuva torrencial, acompanhada de vento, também provocou estragos no interior do município. No Distrito de Engenho Velho, uma árvore de grande porte, caiu sobre o telhado da Escola de Educação Básica José Pierozan. O fato foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 28. Parte da cobertura ficou danificada. Não havia ninguém no educandário, em função das férias escolares. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado para fazer a retirada da árvore, que estava plantada no pátio do educandário.

(Com informações do repórter André Krüger).