A Polícia Militar localizou no fim da tarde desta quarta-feira, dia 28, um dos veículos utilizados pelos bandidos no arrombamento e explosão do caixa eletrônico do Banco do Brasil, em Presidente Castello Branco, na madrugada desta quarta-feira. O carro, um Kia Ceratto, foi encontrado abandonado em Linha Taquaral, interior de Presidente Castello Branco.

Os bandidos espalharam a carga do extintor para dificultar a identificação pelas digitais.

O veículo localizado é de cor chumbo. Os moradores disseram que um Honda Civic, cor prata, havia sido utilizado. Porém, a semelhança entre os dois modelos confundiu as testemunhas. Ninguém suspeito foi localizado.

(Com informações do repórter André Krüger)