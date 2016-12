ACTM inicia processo de renovação com atletas

A Associação Concordiense de Tênis de Mesa deve permanecer com todos os atletas da equipe de competição para 2017. Segundo o coordenador da modalidade, Ademir Monteiro da Silva, as negociações para renovação estão sendo feitas com Lígia Maria Silva, Karina Murashige, Danilo Toma, Kazuo Matsumoto e Raimundo Nonato Teles.