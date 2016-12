Um agricultor que reside em Linha Piriquito, interior de Concórdia, próximo a divisa com Presidente Castello Branco, fez contato com a Rádio Aliança na manhã desta quinta-feira e informou ter visto um homem com atitude suspeita ainda ontem, no final da tarde.

O morador, que prefere não se identificar, relatou que um rapaz teria passado a pé pela comunidade. “Passou um rapaz, que aqui na comunidade ninguém conhece. Ele caminhava rápido, de cabeça baixa. E moramos próximo ao local onde o carro suspeito foi encontrado”, contou. “Ele passou um pouco antes de encontrarem o carro aqui, uma meia hora ante ”, detalha.

O agricultor também destaca que familiares e vizinhos ficaram assustados com a presença da pessoa na comunidade. “Nós tentamos ligar para a polícia, mas não conseguimos contato. Nem dormimos direito, acreditamos que o rapaz pode estar pelo mato nas proximidades”, relata.

Mais sobre o caso:

A Polícia Militar localizou no fim da tarde desta quarta-feira, dia 28, um dos veículos utilizados pelos bandidos no arrombamento e explosão do caixa eletrônico do Banco do Brasil, em Presidente Castello Branco, na madrugada de quarta-feira. O carro, um Kia Ceratto, foi encontrado abandonado em Linha Taquaral, interior de Presidente Castello Branco. O veículo localizado é de cor chumbo. Os moradores disseram que um Honda Civic, cor prata, havia sido utilizado. Porém, a semelhança entre os dois modelos confundiu as testemunhas. Ninguém suspeito foi localizado.