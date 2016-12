Um acidente no contorno viário norte na SC 283, proximidades do Bairro dos Estados, movimentou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia. Foi uma saída de pista, seguida de choque em barranco.

O condutor de um veículo Fiat Palio, placas de Concórdia, de 19 anos, apresentava ferimentos na cabeça e se encontrava fora do veículo quando os bombeiros chegaram no local. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para realizar os levantamentos do acidente.

(Com informações do repórter André Krüger).