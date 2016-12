Veículo foi utilizado pelos assaltantes no arrombamento ao Banco do Brasil

O Kia Ceratto que foi utilizado pelos assaltantes no assalto ao Banco do Brasil, em Presidente Castello Branco, na madrugada de quarta-feira (28), tem registro de furto em Curitiba. O veículo, de cor chumbo, foi encontrado pela Polícia Militar na tarde de ontem no interior de Castello Branco.

O carro está sem as placas, mas através do número do chassi, os policiais identificaram o veículo e constataram que ele foi furtado em Curitiba.

A polícia segue com as investigações em relação ao assalto, onde os bandidos explodiram um caixa eletrônico da agência, mas até agora nenhum suspeito foi localizado.