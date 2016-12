A Associação Concordiense de Futsal Feminino, Acoff, quer aumentar a estrutura para o futebol feminino em 2017. O clube concordiense, que nasceu com a proposta de ter equipes no futsal feminino, iniciou nos últimos meses a disputa de campeonatos pelo futebol, naipe feminino em Santa Catarina.

Em entrevista ao repórter José Roberto Rodrigues, da Rádio Aliança, o presidente da Acoff, Emiliano Ferrari, destaca que as conversações com a diretoria do Concórdia Atlético Clube já iniciaram e devem acontecer novos encontros no sentido de firmar parceria entre a Acoff e o Galo do Oeste para que o futebol feminino de Concórdia amplie a participação em campeonatos em Santa Catarina.

Conforme Ferrari, está acontecendo um aumento muito grande do interesse pelo futebol feminino na cidade, ante uma queda no número de meninas que disputam pelo futsal. Não se descarta num futuro a inserção do Concórdia no Campeonato Catarinense de Futebol Feminino e até no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.