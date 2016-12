A Praça de Convivência Antoninho da Fronteira, no bairro Santa Rita foi inaugurada no final da tarde dessa quarta-feira, dia 28. Na construção e na instalação dos brinquedos e equipamentos de ginástica da Praça foram investidos R$ 114.849,78, com recursos próprios e do Governo do Estado. O Prefeito João Girardi disse que “além de um lugar para lazer e diversão para todas as famílias, a utilização dos equipamentos de ginástica pode também melhorar a qualidade de vida e a saúde dos moradores”.

O espaço leva o nome de um artista que adotou Concórdia como a sua cidade. Cantor, compositor, trovador e apresentador de programas de rádio conhecido por toda região. “O Antoninho da Fronteira sempre foi um artista muito simples e humilde, mas com um enorme talento. Essa simplicidade ele expressava oportunizando para que outros artistas também tivessem a oportunidade de divulgar os seus trabalhos. Agora o nome dele fica eternizado nessa Praça, num bairro popular de pessoas simples e trabalhadoras, como ele também era”, comentou o vereador Vilmar Comassetto.

Na mesma oportunidade, os familiares do Antônio Ricardo Comassetto, receberam uma cópia da Lei que dá nome a Praça de Convivência. “É uma bela homenagem ao meu pai, ainda mais por ser num local com moradores muito semelhantes a ele, que foi artista, radialista, mas acima de tudo trabalhador, e se identificava muito com esse povo”, agradeceu o filho Leandro Ramires Comassetto.



Girardi lembrou também que foram construídas diversas praças nos bairros e loteamentos e que é fundamental a construção desses espaços de socialização para as comunidades. “A comunidade tem a partir de agora um espaço de descanso e brincadeiras, mas também é importante que todos utilizem com responsabilidade e auxiliem na preservação do ambiente e dos equipamentos”, destacou o Prefeito.

A Praça possui equipamentos que contemplam crianças e adultos como escorregador, balanços, gangorras, equipamentos de ginástica, área de convivência com bancos, lixeiras, paisagismo e iluminação. Pensando na acessibilidade e na inclusão social, a Praça tem rampas de acesso para facilitar a locomoção de portadores de necessidades especiais. O vice-presidente da Associação de Moradores, Jaime Wagner, agradeceu os investimentos realizados pela Administração Municipal e assegurou que a Praça será muito bem utilizada pelos moradores de todo Bairro e todos os loteamentos próximos.

(Fonte: Adriana Onetta/Prefeitura de Concórdia)