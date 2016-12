A exemplo de todo Brasil, no domingo, dia 1º de janeiro, a partir das 9 horas, no Centro Comunitário de Arvoredo, ocorre a posse da prefeita reeleita Janete Paravisi Bianchin e do Vice Alceu Somensi.

Antes ainda, mas no mesmo local, haverá a posse da Câmara de Vereadores com eleição da Mesa Diretora.

Ainda nesta semana, foram definidos os dois primeiros nomes que vão assumir as Secretarias Municipais para a nova gestão. O ex-prefeito e vice-prefeito, Airton Cauduro será no novo gerente de Saúde e o professor Antonio Conte, assumirá a pasta da Educação. “Os demais gerentes serão definidos apenas no mês de fevereiro”, diz a prefeita Janete.

(Fonte: Vânia Souza/Ascom/Prefeitura de Arvoredo).