O mundo do jornalismo é feito de fatos e fontes. Uma boa fonte vale muito e precisa ser preservada. Logo, vou seguir a regra. Na quarta-feira, escrevi que o Partido Progressista, na partilha do governo entre os partidos coligados, poderia ficar com a Secretaria de Saúde (leia texto abaixo). No início da noite, após leitura do texto, uma outra fonte, ligou para dizer “que não era bem assim”. E justificou com a informação de que o secretário da Saúde do governo Pacheco vai ser, na verdade, o Dr. Luis Bernardi. Então, pelo sim pelo não, já que há uma grande expectativa pelos nomes de Pacheco faço o registro.

(…) Em tempo

Hoje pela manhã, no Mesa Redonda, o colega José Roberto apontou que Jaime Bernardi vai ser o diretor de Assistência Social, Trabalho e Habitação, secretaria que seria comandada pela vereadora, Denise Justi Lopes (PR) que deixaria a Câmara e abriria vaga para o suplente Valcir Zanella (PSDB).

(…) Ainda

Com a informação de que Jaime Bernardi vai assumir na Assistência Social, Trabalho e Habitação, anteriormente havia a possibilidade de ele ser o secretário de Educação, começa a se confirmar o nome de Marcia Calderolli como secretária de Educação de Concórdia.

Texto de quarta-feira

Palacianos informam que PP poderia ficar com a saúde na gestão Pacheco

Há menos de uma semana para a posse de Rogério Pacheco e Edilson Massocco na Prefeitura de Concórdia, nos bastidores a expectativa é grande em relação aos nomes para compor o novo governo que assume no próximo domingo.

As indicações para a secretaria de Saúde, pela estrutura e importância é uma das mais aguardadas. Nos últimos dias vários nomes surgiram e, cresce a possibilidade de que o Partido Progressista possa ficar com a indicação. Nos bastidores, dos nomes possíveis, Marcia Magro – que atuou na secretaria de Saúde de Joaçaba poderia ser a indicada para assumir como secretária. Márcia é esposa do candidato a vereador pelo PP, Marcos Magro.

Outro nome que surge para a Secretaria de Saúde do novo governo é o de Grace Simioni Menegat que poderia assumir como Diretora de Saúde. Grace é farmacêutica e tem experiência como responsável pela Policlínica no governo do prefeito João Girardi.