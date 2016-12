Prefeitura de Concórdia inaugura melhorias no ESF do Salete

As obras de reforma e ampliação da Estratégia de Saúde da Estratégia de Saúde (ESF) Salete foram entregues à comunidade na manhã desta quinta-feira, 29 de dezembro. A Administração Municipal investiu R$ 461.632,91, sendo RS 281.415,21 na reforma de estrutura física, R$ 87.394,31 em equipamento médico-hospitalares e R$ 92.823,39 para os móveis.

A unidade foi ampliada em 119,89 m² e agora conta com três consultórios a mais, banheiros novos, ampliação e adequação das áreas de expurgo e esterilização, sala de coletas de material e banheiros para funcionários. No pavimento do subsolo há uma ampla sala para as agentes de saúde (com banheiro) e outra para depósito e arquivo.

O prefeito de Concórdia, João Girardi, diz que os investimentos em Saúde sempre foram tratados como prioridade. "Investimos bastante neste setor para melhorar a vida das pessoas e os resultados estão aí", enfatiza o prefeito. O secretário de Saúde, Alessandro Vernize, comenta que as melhorias feitas na unidade vão dar mais conforto para a comunidade que usa os serviços da ESF e aos servidores.

Atendimento normalizado

A partir desta quinta-feira, 29 de dezembro, o atendimento na ESF Salete será normalizado. No início desta semana a unidade ficou fechada para a instalação dos novos móveis e equipamentos.

(Fonte: Analu Slongo/Ascom/Prefeitura de Concórdia).