O Hospital São Francisco de Concórdia terá mais R$ 1 milhão a disposição para os primeiros dias de 2017. Nesta semana, foi confirmado o empenho desse valor através de emenda parlamentar do deputado federal, Pedro Uczai, do PT. A informação é do deputado estadual, Neodi Saretta, do PT concordiense.

Em entrevista à Rádio Aliança, Saretta afirmou que o recurso estava sendo negociado há pelo menos 20 dias. "É um dinheiro importante para a compra de mais equipamentos para a unidade hospitalar", observa.

O convênio para a liberação desse dinheiro deve ser assinado nos próximos dias.