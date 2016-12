O Samu de Concórdia atendeu na tarde desta quinta-feira, dia 29 por volta das 14h50, uma colisão envolvendo duas motocicletas. O acidente foi na SC 283, próximo a fábrica de móveis BR. O condutor da Moto Honda CG 150 placas MGR-3253 de Arabutã, G.D., de 41 anos, apresentava ferimentos lacerantes no pé esquerdo, com suspeita de fratura em dedos. Segundo as informações a outra motocicleta envolvida no acidente se evadiu do local.

(Com informações do repórter André Krüger).