Acidentes e queimaduras com artefatos são comuns nesta época do ano.

Corpo de Bombeiros orienta sobre a utilização de fogos de artíficio no Réveillon

Barulho e luzes coloridas no céu, os fogos de artifício são usados por muitas famílias no Réveillion, mas o brilho e a beleza gerados pelo artefato também podem representar muito perigo. O comandante do corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia Lauri Hermann, repassa algumas dicas na hora de soltar fogos de artifício nesta vira de ano.

1 - Em primeiro lugar, é imprescindível localizar uma loja especializada nesses tipos de produto;

2 - É muito importante seguir as instruções das embalagens. Acidentes são comuns com pessoas que não empregam os fogos de forma correta;

3 - Procure um lugar aberto, não o lance em ambientes fechados, nem juntos às redes de eletricidades. Próximo de residências também não é aconselhável;

4 - Não utilize fogos em locais onde há perigo de incêndio;

5 - Nunca solte os foguetes ou bombas dentro de canos, caixas de esgoto, recipientes de vidro e afins;

6 - Se for soltar fogos, não ingira nenhum tipo de bebida alcoólica;

7 - Caso esteja com pessoas próximas, peça para que se afastem e nunca solte em direção a ninguém;

8 - É aconselhável contratar profissionais especializados em fogos de artifício, em caso de realização de shows pirotécnico, pois é algo para profissionais devidamente habilitados para a manipulação deste produto controlado

9 - Nunca deixe os fogos próximos ao corpo, nem perto de fogões, fumantes, crianças e isqueiros;

10 - Caso o produto falhe, não tente reutilizá-lo. Jogue água no pavio para segurança;

11 - Mantenha as crianças sempre longe, e não transporte os fogos nos bolsos;

Fica a dica não devemos ignorar os riscos advindos da queima de fogos de artifícios, assim, estas precauções devem ser tomadas para manter o brilho e a alegria dos festejos da virada do ano:

(Com informações do repórter André Krüger).