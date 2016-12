O prefeito eleito em Piratuba, Olmir Benjamini, (Bile), vai iniciar a gestão com dois tratores novos e equipamentos, mais uma retro escavadeira e um veículo para a Saúde. Obras de pavimentação também estão sendo entregues pela atual Administração ainda nesta semana.

Um trator John Deere no valor de R$ 104,2 mil foi adquirido com recursos de emenda parlamentar do deputado Federal Valdir Colatto, com contrapartida da Prefeitura. Outra máquina, um trator CASE, também já está em Piratuba e foi adquirido com recursos de emenda parlamentar do deputado Federal Celso Maldaner. O valor dele é de R$ 108,9 mil. Maldaner também auxiliou, através de emenda, na aquisição de um distribuidor de adubo orgânico sólido, que custou mais de R$ 27 mil.

Além dos dois tratores e o distribuidor, mais uma retro escavadeira e um trator estão adquiridos e serão entregues em janeiro. “São equipamentos necessários e que foram licitados ainda antes da eleição, mas agora é que foram entregues, em função das questões burocráticas. Temos ainda uma retro e mais um trator para chegar e auxiliar os agricultores”, conta a secretária de Agricultura, Márcia Dupont.

A Prefeitura também entrega o mandato com mais um veículo para a Saúde, um Fiat Mobi, no valor de R$ 40 mil e um recapeamento na Avenida 18 de Fevereiro, entre a Mecânica Teixeira e a Ponte sobre o Rio do Peixe.

Mais obras – Já estão licitadas a pavimentação da Rua Tirol e a revitalização dos passeios na Avenida. No trecho recém recapeado.