Inicia às 10h da manhã do domingo, dia primeiro de janeiro, o rito de posse dos novos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos de Concórdia. A solenidade será na Casa da Cultura. O vereador reeleito, Evandro Pegoraro, do PT, por ter sido o mais votado será o presidente da Mesa Diretora durante esse ato de posse dos vereadores.

Em entrevista à Rádio Aliança, Pegoraro ressalta que a solenidade será dividida em três momentos. O primeiro, inicia às 10h com a posse dos parlamentares. "Em seguida, haverá um recesso para a inscrição de chapas visando eleger a nova mesa diretora, composta por presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários. Depois acontece a eleição", destaca.

No terceiro momento, o novo presidente da Câmara de Vereadores fará a posse do prefeito eleito Rogério Pacheco, do PSDB, e do vice-prefeito, Edilson Massocco, do PR.

Depois desta solenidade na Casa da Cultura, haverá um ato de transmissão de cargo na Prefeitura de Concórdia, às 11h, com a presença dos novos prefeito e vice e dos atuais prefeito, João Girardi, e do vice, Neuri Santhier.