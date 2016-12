Dados do Caged apontam para um saldo negativo de 128 postos de trabalho no último mês.

O município de Concórdia fechou o mês de novembro com saldo negativo na geração de empregos. As informações constam no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. No último mês, o saldo negativo foi de 128 vagas, ante 741 contratações e 869 demissões.

Conforme o relatório do Caged, a construção civil foi a principal responsável por essa redução, com saldo negativo de 151 postos de trabalho, ante 73 admissões e 224 demissões. No penúltimo mês do ano, o melhor saldo foi da Administração Pública, com dez admissões e três demissões, com saldo positivo de sete vagas de trabalho.

Nos 11 meses de 2016, Concórdia permanece com o saldo de geração de empregos negativado. Foram 9.673 admissões e 9.834 demissões, com saldo negativo de 161 postos de trabalho. Nos últimos doze meses, a tendência negativada também prossegue com déficit de 824 postos de trabalho, resultado de 10.389 admissões e 11.213 demissões.