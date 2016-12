Alguns veículos de comunicação divulgaram uma notícia de que a Polícia Rodoviária Federal estaria investigando um derramamento de óleo criminoso na Curva da Santa, BR-282, em Ponte Serrada. Segundo a denúncia, homens com uma Saveiro branca, e com a placas encoberta com papelão, estariam despejando óleo propositalmente.

A informação foi desmentida nesta quinta-feira (29) pelo inspetor chefe da Delegacia de Fronteira da PRF de Joaçaba, Jocelito Figueiredo. De acordo com ele, a PRF recebeu uma denúncia de que estaria havendo o derramamento de óleo de forma criminosa, no entanto, os policiais rodoviários se deslocaram ao local e encontraram apenas um caminhão com a caixa estourada. “Nada demais. Colocamos cal na pista, e não há nenhum indício de crime”, afirmou.

(Fonte: Caco da Rosa)