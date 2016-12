Um outro acidente envolvendo carro e caminhão foi registrado no trevão do Irani, na tarde desta quinta-feira, dia 29, no trevão do Irani. A colisão ocorreu pouco tempo depois de uma batida entre outro caminhão e carro, que havia deixado quatro pessoas levemente feridas neste mesmo local. O fato foi percebido pela guarnição dos Bombeiros, que retornava do atendimento da primeira batida no local, por volta das 17h40. Neste acidente, envolveram-se um caminhão, placas de Ipumirim, e um veículo Ford Focus, da Argentina. No carro estavam cinco pessoas. Ninguém se feriu.

(Com informações do repórter André Krüger).